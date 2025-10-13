На Солнце произошла вторая вспышка класса М

Ее продолжительность составила 36 минут

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности М зафиксирована на Солнце, она стала второй за 13 октября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"13 октября в 12:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246(N23W17) зарегистрирована вспышка M2.8 продолжительностью 36 минут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о вспышке М1.9.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.