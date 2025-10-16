Самая яркая комета осени сблизится с Землей на следующей неделе

Сейчас комета видна на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от звезды Арктур

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Комета C/2025 A6 (Lemmon), которая максимально сблизится с Землей во вторник, 21 октября, станет самой яркой кометой осени. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

"В этот день комета пройдет свой перигей - ближайшую к Земле точку орбиты, расположенную на расстоянии 89 185 647 км. Сейчас яркость кометы достигла пятой звездной величины (+4,8m), и она становится самой яркой кометой осени. Такая яркость позволяет наблюдать объект в бинокль, любительский телескоп, а при ясных погодных условиях - невооруженным глазом. Множество фотографий уже сделаны любителями", - сказала ученый корреспонденту ТАСС.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января 2025 года. Наклон ее орбиты позволит в октябре и ноябре наблюдать ее в России и других странах Северного полушария Земли в высоких и умеренных широтах. Она сейчас видна на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от яркой звезды Арктур, над которой она пролетит в конце октября.

"По прогнозам, комета 2025 A6 Lemmon достигнет максимальной яркости более четвертой звездной величины (+3,5m) примерно 26 октября. Такая же яркость у Туманности Андромеды (М31), которую при ясном, темном небе наблюдают невооруженным глазом", - уточнила она.

29 октября к Солнцу приблизится межзвездная комета 3I/ATLAS, но ее яркость около 15 звездной величины (+14,6m) и близость к Солнцу не позволяют ее наблюдать в октябре даже в телескоп, также напомнила астроном.