Яркая комета Lemmon сблизится с Землей на темном небе без лунной засветки

Благодаря этому новолуние 21 октября станет благоприятным для наблюдения за небесным телом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Новолуние 21 октября создаст благоприятные условия наблюдения сближающейся с нашей планетой яркой кометы C/2025 A6 (Lemmon), так как спутник Земли не будет засвечивать небо. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января. Наклон ее орбиты позволяет в октябре и ноябре наблюдать ее в Северном полушарии Земли. 21 октября комета пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты, которое составит 89 185 647 км. Объект, чья яркость уже достигла 5-й звездной величины, станет еще заметнее (около 3,8 звездной величины).

"Отсутствие Луны снимет проблему засветки, поэтому условия наблюдения кометы при ясной погоде будут лучше, чем, например, при полнолунии. Потребуется любительский телескоп или бинокль", - сказал астроном корреспонденту ТАСС, назвав комету самой яркой в 2025 году.

Наблюдать объект на вечернем небе можно уже сейчас на всей территории России. Чем севернее находится точка наблюдения, тем лучше видно. Преимущество у жителей городов, расположенных севернее 50-й параллели, к которым относится и Москва. В столице после наступления темноты комета в эти дни видна на высоте около 30 градусов над горизонтом. В течение ночи она опускается, а ближе к утру снова поднимается.

Как сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, объект C/2025 A6 (Lemmon) нужно искать в созвездии Гончие Псы, под ковшом Большой Медведицы. В конце октября комета будет пролетать над яркой звездой Арктур.