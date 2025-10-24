Разработаны новые сорбенты для выделения редкоземельных металлов

Эти сорбенты экологически чистые и дешевы в производстве, отметили в Сибирском федеральном университете

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники Сибирского федерального университета разработали новые способы получения сорбентов для извлечения редкоземельных металлов. Получаемые сорбенты экологически чистые и дешевы в производстве, сообщили ТАСС в университете.

"В СФУ разработали простые способы получения сорбентов, обладающих высокой эффективностью и чувствительностью к редким и редкоземельным элементам с использованием простых и доступных матриц и реагентов. Ученые создали сорбенты с заданными характеристиками, которые могут быть воссозданы практически в любом месте и не требуют при этом специальной химической подготовки", - рассказал ТАСС проректор СФУ по перспективным проектам Сергей Верховец.

В свою очередь доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории НЛ-2 СФУ Владимир Лосев пояснил ТАСС, что один из сорбентов получают с помощью неорганических оксидов, которые модифицированы с помощью полимерных полиаминов, применяемых как антисептики при дезинфекции помещений и обработке воды в бассейне. При этом он может использоваться не только для выделения редкоземельных металлов, но и в других отраслях. Второй способ - это создание сорбентов с помощью опилок. "Опилки - это экологичные отходы, которых очень много. Их поверхность модифицируют, и они приобретают способность в большом количестве извлекать благородные и редкоземельные металлы", - сообщил Лосев. Получаемые сорбенты не только экологичны, но также просты и дешевы при производстве.

О кластере редкоземов

Кластер редкоземов помимо научно-технологического ядра будет состоять из сырьевой части (перспективные месторождения редкоземов в Восточной Сибири) и производственных мощностей по их глубокой переработке, расположенных на территории Красноярского края и Хакасии. СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.

Ранее сообщалось, что в Красноярске с 2026 года начнет работу научно-технологический кластер по глубокой переработке редких и редкоземельных металлов. Он станет частью создаваемого инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева". Всего будет две площадки: одна - в Москве, а вторая - в Красноярске на базе СФУ и научного центра СО РАН.