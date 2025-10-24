Грибку - убийце комаров привили цветочный запах

Такие приманки в ближайшее время станут безопасной заменой для пестицидов, которые при этом можно будет легко получать и применять как в тропиках, так и в умеренных широтах, отметили ученые

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Международный коллектив биотехнологов создал новый штамм опасных для насекомых грибков из рода Metarhizium, который вырабатывает цветочный аромат для приманивания комаров. Пестициды на базе этих грибков помогут замедлить распространение малярии и других разносимых комарами болезней в тропических странах, сообщила пресс-служба американского Университета штата Мэриленд.

"Данный грибок абсолютно безопасен для человека, так как вырабатываемое им вещество лонгифолен и так активно используется в парфюмерии, и оно было в прошлом всесторонне изучено. Это делает данный биопестицид значительно более безопасным, чем его химические аналоги. Также мы создали специальные контейнеры для грибка, куда могут пробраться только комары, но не другие насекомые", - пояснил профессор UMD Реймонд Сент-Леджер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, для борьбы с малярийными комарами и другими разновидностями кровососущих насекомых используются различные химические пестициды и надкроватные сетки, чья эффективность быстро падает в результате развития стойкости к действию этих веществ. Это вынуждает ученых искать альтернативные методы борьбы с комарами.

"Мы обратили внимание на то, что некоторые грибы приманивают комаров с помощью цветочных ароматов. Это наблюдение натолкнуло нас на мысль, что мы можем резко усилить этот эффект, если заставить грибки производить большие количества лонгифолена, вещества со сладким запахом, которое активно вырабатывается цветами. До наших опытов никто и не предполагал, что данное соединение привлекает комаров", - объясняет профессор Сент-Леджер.

Руководствуясь этой идеей, исследователи встроили гены, отвечающие за производство данного растительного аромата, в геном опасного для насекомых грибка вида Metarhizium pingshaense. Убедившись в том, что грибки действительно производили данную приманку для насекомых, ученые поместили их в специальную емкость, куда могли проникать только комары, но не другие беспозвоночные, и проверили ее действие на лабораторных популяциях малярийных москитов.

Последующие наблюдения показали, что эти ловушки за несколько дней уничтожали от 90% до 100% комаров даже в тех случаях, когда в помещениях с насекомыми были источники не только грибковых цветочных запахов, но и реальных растений и людей. Это дает надежду на то, что подобные приманки уже в ближайшее время станут безопасной заменой для пестицидов, которые при этом можно будет легко получать и применять как в тропиках, так и в умеренных широтах, подытожили ученые.