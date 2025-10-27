Эксперт Алексеев: появление болида над Москвой связано с космической активностью

Научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского отметил, что, скорее всего, объект является космическим мусором

КАЛУГА, 27 октября. /ТАСС/. Появление ранним утром яркого болида в небе над Москвой и Московской областью может свидетельствовать о возросшей космической активности возле Земли. Чаще всего подобные явления не представляют опасности для людей, сообщил ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

"Такие неожиданные явления в последнее время наблюдаются достаточно часто, по несколько раз в год. Это связано со значительно возросшей космической активностью в околоземном пространстве. Чаще всего такие события не угрожают жизни людей", - рассказал Алексеев.

Он подчеркнул, что судя по траектории, скорости движения и активной фрагментации тела, скорее всего, объект является космическим мусором - вышедшим из строя спутником либо отработанной ступенью ракеты. "Так как сегодняшнее падение произошло в Московском регионе, то по многочисленным видеосвидетельствам специалисты в ближайшее время смогут определить подробности инцидента", - отметил Алексеев.

По его словам, иногда на Землю падают достаточно большие фрагменты ракет. Ученый привел в пример случай в польской Познани, где были обнаружены остатки ракеты Falcon 9 компании Starlink, которые упали 19 февраля 2025 года.

Утром 27 октября в социальных сетях появилось большое число сообщений и видео, на которых были зафиксированы кадры пролета яркого болида над Москвой и Московской областью примерно в 06:30 по местному времени. Очевидцы, а также астрономические каналы в социальных сетях высказали предположения, что породивший вспышку объект мог быть как небольшим метеоритом размерами в 10-20 см, так и фрагментом космического мусора.