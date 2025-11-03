На Солнце 3 ноября зарегистрирована третья за день вспышка класса М

Продолжительность составила 15 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. На Солнце 3 ноября в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка средней мощности класса М3.2 - уже третья за сутки, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"3 ноября в 15:47 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M3.2 (N22E85) продолжительностью 15 минут", - уточнили в институте.

Ранее в этот день были зафиксированы еще две вспышки класса М - М5.0 в 13:11 мск и М1.6 в 12:25 мск.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х.

Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.