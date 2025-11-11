Удар облака плазмы по Земле ожидается в течение нескольких часов

В течение ближайших 24 часов к Земле должны прийти все три облака плазмы

Редакция сайта ТАСС

© Иван Высочинский/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первый и самый слабый удар облака плазмы по Земле ожидается в течение ближайших нескольких часов. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"По расчету, в течение ближайших 24 часов к Земле должны прийти все три [облака плазмы]. <…> Первый (самый слабый) по расчетам может подойти уже в течение двух-трех часов", - отмечается в сообщении.

Ранее в лаборатории отметили, что 12 ноября ожидается самый сильный в текущем солнечном цикле удар по Земле облаком плазмы от нескольких вспышек.