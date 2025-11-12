На Земле зарегистрировали магнитную бурю планетарного масштаба

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ученые зарегистрировали сильную магнитную бурю уровня G4.7, вызванную приходом к Земле первого из трех плазменных облаков. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней. Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего 1/3 балла", - отмечается в сообщении.

По информации ученых, геомагнитная ситуация выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. Как отмечается, к планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый, из трех ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1-G2. Основной пик воздействия прогнозировался и до сих пор прогнозируется в середине суток.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале, сейчас уровень возмущений геомагнитного поля продолжает расти и индекс Кр, отражающий уровень этих возмущение достиг отметки 8,67 единиц, что соответствует магнитной буре G4,7, и, по его словам, округленно является максимально возможной, экстремальной магнитной бурей.

"Имеющиеся данные мировых прогностических центров не отражают текущую ситуацию в магнитосфере Земли и, скорее всего, прогноз будет пересчитан в ближайшее время. Однако и имеющиеся данные ожидают магнитные бури от сильного до очень сильного уровня G3-G4, продолжительностью около двух суток - 12 и 13 ноября", - добавил синоптик.

Ранее в лаборатории отметили, что в течение суток к Земле должны прийти три выброса плазмы, сила которых по расчету должна последовательно увеличиваться, включая финальный выброс от самой сильной вспышки года - X5.15 - произошедшей ранее.