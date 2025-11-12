Синоптик рассказал о паузе или прекращении магнитной бури на Земле

Степень возмущения магнитного поля опустилась до отметки "штиль"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Интенсивность магнитной бури, начавшейся в ночь на 12 ноября и достигшей уровня G4, ослабевает, можно говорить о ее паузе или даже прекращении. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

"К настоящему моменту интенсивность возмущений магнитосферы Земли продолжает ослабевать, и с небольшой натяжкой можно говорить о паузе или даже о прекращении магнитной бури. Максимально сильными возмущения так и остались в самом начале бури. Существенно снизилась и вероятность появления северных сияний", - отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы, она почти достигла высшего уровня. Как уточнили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитная буря развивается неравномерно - умеренно возмущенные периоды чередуются с импульсными всплесками.

Согласно мониторингу космической погоды ИПГ, степень возмущенности магнитного поля (мощность) Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо", находится на отметке "штиль".