Третий выброс плазмы вызвал одни из самых сильных полярных сияний десятилетия

Яркие вспышки наблюдаются начиная с широт 45 градусов, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Третий выброс солнечной плазмы, достигший Земли, спровоцировал одни из сильнейших полярных сияний за последнее десятилетие. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

"Пришел третий выброс плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия", - говорится в сообщении.

По данным ученых, яркие вспышки наблюдаются начиная с широт 45 градусов. "Полярный овал уже уходит в Европу и Канаду, но, возможно, кто-то успеет поймать хвост до восхода Солнца", - отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня.

В новость внесена правка (6:36 мск) - передается с исправлением источника в лиде, верно - Института космических исследований Российской академии наук.