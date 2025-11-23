Ученый объяснил, как волки научились добывать рыбу с помощью человеческой сети

Специалист по крупным хищникам, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Хосе Антонио Эрнандес-Бланко рассказал, что это связано с инструментальным поведением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Использование волками установленной человеком рыболовной сети для добычи рыбы объясняется инструментальным поведением, которое свойственно животным. Об этом ТАСС рассказал специалист по крупным хищникам, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Хосе Антонио Эрнандес-Бланко.

"Инструментальное поведение у волков - обычное явление, Ясон Бадридзе (грузинский ученый-этолог, доктор биологических наук - прим. ТАСС) продемонстрировал это в своих поведенческих исследованиях, - рассказал Эрнандес-Бланко, отметив работу своего коллеги. - Например, он привязал волка к штырю, установленному в трубе: один раз, вытащив штырь в его присутствии, экспериментатор увидел, как животное самостоятельно освободилось и запомнило прием. Большинству собак для достижения того же результата требуется значительно больше попыток".

Собеседник агентства отметил, что волку вовсе не обязательно жить с человеком, чтобы научиться использовать его орудия. "Этот пример показывает, что непосредственное взаимодействие с человеком при формировании инструментального поведения роли не играет. Вместе с тем преследование волка человеком, безусловно, способствует развитию у него навыков противостояния", - заметил ученый.

В Канаде ранее был задокументирован первый случай ловли рыбы волками в дикой природе с использованием рыболовной сети. Представители коренных народов в провинции Британская Колумбия обратились к ученым, заметив пропажи улова. Те с помощью фотоловушек засняли, как молодая волчица заходит в воду, зубами вытягивает на берег сеть и съедает находящуюся в ней рыбу.