Астроном Сурдин не увидел аномалии в отклонении курса кометы 3I/ATLAS

Объект скорректировал движение в сторону Юпитера

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые часто фиксируют отклонение курса комет, поэтому в поведении межзвездного объекта 3I/ATLAS, который скорректировал движение в сторону Юпитера, нет ничего необычного. Такое мнение ТАСС высказал российский астроном Владимир Сурдин.

Ранее ученый Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге в очередной раз не исключил, что 3I/ATLAS имеет искусственное происхождение, высказав предположение, что смена межзвездным объектом курса произошла с целью доставки к Юпитеру технологических устройств.

"Для комет это обычное явление, - сказал Сурдин о смене кометой курса. - Солнечное излучение нагревает ледяную поверхность кометы, заставляя газы выделяться через трещины в ее минеральной коре. Этот механизм придает комете небольшое негравитационное ускорение, приводящее к смене курса".

Ученые проявляют повышенный интерес к загадочной комете 3I/ATLAS, которая, в частности, привлекает внимание "антихвостом", который направлен к Солнцу. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) отвергло предположения о том, что объект может быть инопланетным кораблем, признав его кометой естественного происхождения, безопасным для Земли. Вместе с тем НАСА сообщило о проведении уникальной кампании по наблюдению за 3I/ATLAS, в которой задействованы больше десятка космических аппаратов.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года. Существует вероятность, что 3I/ATLAS максимально сблизится с Землей 19 декабря 2025 года, расстояние составит около 269 млн км.