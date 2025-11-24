Эксперт Кокорин: эта зима из-за вулкана в Эфиопии будет холоднее предыдущей

Эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" уточнил, что поскольку в России в последнее время зимы стали теплее примерно на три градуса, то никто не почувствует такого "похолодания"

Редакция сайта ТАСС

© USA Europe Asia/ X

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Выброс пепла вулканом Хайли-Губби в Эфиопии окажет минимальное влияние на климат планеты, поскольку он не достиг стратосферы. Из-за него предстоящей зимой будет холоднее на пять сотых градуса в среднем по планете, заявил ТАСС эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.

Как сообщалось ранее, извержение спящего вулкана Хайли-Губби произошло в Эфиопии и привело к выбросу в атмосферу большого облака пепла. Это его первое зафиксированное извержение как минимум за 10 тыс. лет. Информационный портал BNO News отметил, что облако пепла поднялось на высоту до 13,7 км и движется по направлению к Йемену и Оману.

"Минимальное влияние будет. Большого влияния, как было с извержениями 1984 или 1991 годов, не будет. Минимальное влияние - это пять сотых градуса в средней температуре приповерхностного слоя воздуха по всей планете зимой 2025-2026 годов. Она будет ниже, чем была бы без этого извержения", - сказал Кокорин.

Он уточнил, что поскольку в России в последнее время зимы стали теплее примерно на три градуса, то никто не почувствует такого "похолодания".

"В тропиках 14 километров - это еще тропосфера. В полярных районах ее граница составляет 10 километров, а в тропиках - 18. Если бы такое извержение случилось на Камчатке или в Исландии, то однозначно бы повлияло на климат, так как случился бы заброс в стратосферу. Здесь заброса в стратосферу нет. Это означает, что продукты извержения относительно быстро осядут на землю", - заключил климатолог.