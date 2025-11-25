В Сириусе откроется V Конгресс молодых ученых

В нем примут участие более 7 тыс. человек из России и примерно 70 стран мира

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Пятый конгресс молодых ученых (КМУ) начнет работу в среду на площадке Научно-технологического университета "Сириус", сообщили в оргкомитете конгресса. В нем примут участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира.

"Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития", - отмечается на сайте КМУ.

Конгресс проводится ежегодно с 2021 года на федеральной территории Сириус. КМУ объединяет молодых ученых, студентов и школьников из России и других стран. В нем также участвуют лидеры отечественной науки, государственные и общественные деятели, руководители образовательных и научных организаций, государственных компаний и технологического бизнеса. Ключевая тема пятого конгресса - "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего".

Организаторами конгресса выступают Министерство науки и высшего образования РФ, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО "Национальные приоритеты" (оператор Десятилетия науки и технологий в России), Фонд Росконгресс.

