МГУ разрабатывает "ИИ-водителя", объединяющего несколько беспилотных технологий

Одной из особенностей создаваемой платформы является индивидуальный подход к обучению каждой ИИ-модели в ее составе

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова, созданный в вузе в 2025 году, приступил к разработке уникальной нейросетевой мультимодальной платформы для беспилотного транспорта. "ИИ-водитель" объединит в одной системе технологии автономного движения, которые пока не могут работать вместе, сообщил ТАСС на полях V Конгресса молодых ученых директор центра Григорий Боков.

Существующие сегодня технологии искусственного интеллекта для автономного транспорта включают модели машинного зрения и нейросети, позволяющие системе при помощи видеокамер и датчиков анализировать обстановку и планировать маршрут.

"Проблема заключается в том, что эти решения пока не могут работать вместе, в рамках единой платформы, управляющей автомобилем. Если привести аналогию с человеком, то наш мозг при решении разных задач, меняет фокус и быстро переключается между разными функциональными системами. Разработка Центра ИИ МГУ посвящена созданию "ИИ-мозга" - мультимодальной платформы, которая бы обеспечила необходимый уровень взаимодействия технологий при реагировании беспилотника на разные ситуации на дороге", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Ученый отметил, что одной из особенностей создаваемой платформы является индивидуальный подход к обучению каждой ИИ-модели в ее составе, который обеспечит системе гибкость в принятии сложных решений на основе обобщения различных данных.

"Мы также реализуем принцип, который можно описать как взаимное обучение двух нейросетей, которые работают в связке: одна нейросеть совершенствуется в различении, к примеру, дорожных знаков, а другая - в проверке корректности работы первой", - пояснил исследователь.

"ИИ-водитель" сдаст на права

В рамках проекта будут разработаны бенчмарки - специализированные тесты, позволяющие оценить как теоретические, так и практические навыки вождения "ИИ-водителя".

"По сути наша платформа будет сдавать экзамен на права и пересдавать его, если результат не устроит экспертов", - добавил Боков.

Авторы намерены наделить систему не только навыками аккуратной парковки и способностью видеть и понимать дорожные знаки, но и аналитическими функциями, помогающими грамотно действовать в нештатных ситуациях - к примеру, когда на дороге неожиданно появляется сотрудник ГИБДД с требованием остановиться.

"Мы планируем представить результаты в 2026 году. Так как проект посвящен решению ключевой проблемы беспилотных систем - синхронизации различных решений в рамках единой системы, то разработка в перспективе может быть адаптирована и для БПЛА, беспилотного водного транспорта и роботизированных платформ", - добавил он.

О центре

Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта создан на базе МГУ в 2025 году в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Как один из победителей третьей волны отбора, организуемого Минэкономразвития, центр получил грант на развитие проектов в размере 645 млн руб. Поддержка рассчитана на два года.

Новое подразделение станет ключевым элементом развиваемой вузом экосистемы ИИ, состоящей из Института искусственного интеллекта, Научно-образовательной школы по этому направлению, факультета ИИ МГУ, фонда "Интеллект" и Центра хранения и анализа больших данных, а также суперкомпьютера "МГУ-270", позволяющего решать сложные задачи в области искусственного интеллекта, медицины и материаловедения.

