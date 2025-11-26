В России хотят создать сетевой Квантовый университет

Подписи под соответствующим соглашением поставили ректоры ведущих вузов России - МИФИ, МФТИ, МИСИС, МГТУ им. Н. Э. Баумана

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /Федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Соглашение о намерении создать Квантовый университет подписано на полях V Конгресса молодых ученых. Подписи под соглашением о создании университета поставили ректоры ведущих вузов России - МИФИ, МФТИ, МИСИС, МГТУ им. Н. Э. Баумана, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

От старта в 2021-м до юбилея в 2025-м. История Конгресса молодых ученых

Предполагается, что университет должен стать сетевым образовательным центром в области квантовых технологий и объединить в единую систему существующие программы вузовской подготовки квантового профиля. Одна из задач планируемого Квантового университета - повышение квантовой грамотности и реализация соответствующих просветительских программ для населения, в том числе популяризация квантовых образовательных проектов для школьников.

С инициативой создания университета на Форуме будущих технологий (ФБТ) в 2023 году выступила госкорпорация "Росатом" как руководитель дорожной карты по квантовым вычислениям. Создание университета было поддержано президентом России и вошло в перечень президентских поручений по итогам первого ФБТ. Цель проекта - развитие российской школы подготовки в области квантовых технологий, а также формирование поколения высококвалифицированных кадров для квантовой индустрии - ученых, инженеров, специалистов по практическому применению квантовых новаций для различных отраслей.

На первом этапе стороны подписанного в среду соглашения обсудят возможности объединения интеллектуальной и материально-технической базы для создания Квантового университета, а также перспективы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и внедрение квантовых технологий в реальный сектор экономики. В планах Квантового университета предполагается и научно-образовательное сотрудничестве с партнерами из государств-членов БРИКС и СНГ в целях создания и масштабирования передовой образовательной модели по квантовым технологиям.

"Российская атомная отрасль уже реализует программу пилотного внедрения квантовых новаций. И мы видим, что один из ключевых факторов успеха здесь - наличие кадров с квантовыми компетенциями на производстве. Наши вузы готовят сильнейших в мире физиков, математиков, инженеров. На этой базе мы создадим передовую школу квантового образования и науки, которая станет "международным стандартом" квантового образования", - прокомментировала подписанное соглашение директор по квантовым технологиям Росатома Екатерина Солнцева.

О конгрессе

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.