Фурсенко: Россия продолжает быть открытой к сотрудничеству в науке

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Россия сохраняет готовность сотрудничать с другими странами в научной сфере вопреки вводимым ограничениям, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Мы-то никогда не закрывались и закрываться не будем. <…> Все эти препятствия выстраивались не учеными. Были, конечно, разные люди, но большинство ученых всегда стремились взаимодействовать. И такие возможности есть, они предоставляются", - сказал он.

