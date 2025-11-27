На конгрессе в Сириусе представили цифровой портрет молодого ученого

В пресс-службе Фонда перспективных исследований отметили, что молодой ученый - это специалист, работающий в таких областях, как медицина и технологии здравоохранения, ИИ, новые материалы, биотехнологии и робототехника

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) представил на V Конгрессе молодых ученых в Сириусе результаты двух масштабных аналитических исследований: "Портрет молодого российского ученого" и "Восприятие научной тематики поколением Альфа в социальных сетях". Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Выяснилось, что молодой ученый - это специалист, работающий в таких перспективных областях, как медицина и технологии здравоохранения, искусственный интеллект, новые материалы, биотехнологии и робототехника. Географическими лидерами научной активности являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкирия, Новосибирская, Томская, Свердловская и Самарская области. Эти регионы лидируют по числу победителей грантовых конкурсов и активности молодых исследователей", - говорится в сообщении.

Исследование "Портрет молодого российского ученого" выявило коллективный образ исследователя в возрасте 22-35 лет и охватило более 20 тыс. упоминаний из различных источников, включая социальные сети, СМИ, университетские порталы и научные платформы.

При этом ключевыми темами для научного сообщества остаются грантовая поддержка, бюрократические барьеры и популяризация науки. Молодые ученые активно осваивают цифровое пространство, используя Telegram и Max для профессиональной коммуникации, VK - для ведения блогов, а отечественные видеоплатформы - для создания образовательного контента. При этом поколение сталкивается с системными вызовами: низким уровнем базового финансирования, необходимостью совмещать научную деятельность с работой и ускорением "утечки мозгов".

Дети и наука

Во втором исследовании "Восприятие научной тематики поколением Альфа в социальных сетях" проанализировано более 20 тыс. мнений о детях и подростках, рожденных с 2011 года по 2024 год. Большая часть данных представляет собой мнения родителей, педагогов и взрослых пользователей о детях, а не прямые высказывания самих представителей поколения Альфа. Это связано с возрастными особенностями аудитории и ограничениями на использование социальных сетей несовершеннолетними.

Результаты выявили противоречие: несмотря на жизнь в высокотехнологичной среде, интерес к научно-популярному контенту у этого поколения крайне низок. В их медиапотреблении доминируют развлекательные тренды, короткие видеоформаты и игровые платформы. Исследование показало и успешные форматы для вовлечения детей в науку: анимационные проекты, офлайн-кружки по робототехнике, интерактивные музеи и геймифицированные образовательные платформы.

"Проведенные исследования выступают эффективным аналитическим инструментом для формирования будущего потенциала российской науки. Мы видим высокомотивированное цифровое поколение молодых ученых, которое готово менять мир. Одновременно мы понимаем, с какими вызовами столкнется наука через 10-15 лет, когда поколение Альфа придет в вузы и лаборатории. Одной из приоритетных задач сегодняшнего дня является создание понятных и привлекательных траекторий, которые будут близки молодому поколению", - заявила руководитель управления внешних связей ФПИ Ольга Вяткина, чьи слова приводятся в сообщении.

В основе исследований, проведенных совместно с компанией Brand Analytics, содержится анализ более 40 тыс. публикаций в СМИ и социальных медиа, которые дают представление как о современном поколении исследователей, так и о будущей аудитории, от которой будет зависеть научно-технологический суверенитет страны. Исследование проводилось с использованием ИИ-системы "Тренд детектор исследования" с 13 ноября 2024 года по 13 ноября 2025 года.

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.