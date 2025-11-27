Фурсенко: РНФ поддерживает оригинальные идеи и дает больше свободы в науке

Помощник президента РФ отметил, что в Российском научном фонде "действительно хорошая экспертиза, которой доверяет большинство ученых"

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) поддерживает оригинальные идеи в науке и предоставляет большую свободу для ученых, возможностей бюджетного финансирования для этого было бы недостаточно. Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель попечительского совета РНФ Андрей Фурсенко на сессии Конгресса молодых ученых (КМУ).

Он напомнил, что достоинством РНФ является то, что в нем "рассматривается поддержка оригинальных идей - пусть в небольшом масштабе, но все-таки дается возможность проявить себя".

"Это большая гибкость, чем то, что сегодня есть в формальных (структурах). Это не является обвинением в адрес стандартной бюджетной системы: огромная система, она может работать только, когда есть четко заданные правила. Но все равно, где-то надо позволять людям если не нарушать их, то, по крайней мере, иметь большую свободу. Пробовать себя. Допуская, что не получится", - рассказал Фурсенко.

При этом, он подчеркнул, что в РНФ "действительно хорошая экспертиза, которой доверяет большинство ученых".

"РНФ - немножко попытка создать если не альтернативу, то какой-то подход, который бы позволял делать то, что не укладывается в обычную структуру. Как говорят сейчас, это модно, "план Б". Есть "план А", но, как известно, не всегда "план А" срабатывает. <...> Если вы сосредоточились на одном подходе, это рискосодержащая вещь", - отметил Фурсенко.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем принимают участие более 7 тысяч человек из России и еще примерно 70 стран.

Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.