Участники Конгресса молодых ученых обсудили влияние случайностей на открытия

Решающим остается системный труд ученого, уверены они

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Эксперты на V Конгрессе молодых ученых отметили, что крупные открытия нередко начинаются со счастливой случайности, однако решающим остается системный труд ученого. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Вызов".

Читайте также

От старта в 2021-м до юбилея в 2025-м. История Конгресса молодых ученых

"Умение увидеть возможность - это результат большого и системного труда", - сказала генеральный директор фонда "Вызов" Наталья Третьяк.

Она подчеркнула, что неожиданные события часто становятся основой научных прорывов, но воспользоваться ими может лишь подготовленный исследователь. Лауреат премии "Вызов" Валерий Тучин рассказал, что его карьера определилась случайным эпизодом: он опоздал на собеседование в московский вуз и остался в Саратове, где достиг ключевых научных результатов.

Зампред научного комитета премии Алексей Федоров призвал молодых ученых не бояться ошибок, подчеркнув, что "случай создается людьми". Директор по квантовым технологиям "Росатома" Екатерина Солнцева отметила, что кажущиеся случайностями открытия опираются на большой опыт и подготовку.

Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс рассказал, как простые идеи превращаются в крупные проекты, отметив, что создание премии "Вызов" стало результатом многолетней работы. Профессор Венского медуниверситета Рудольф Валента подчеркнул, что труд и смелость к переменам позволяют ученым использовать счастливые случаи для роста.

Председатель научного комитета премии Артём Оганов добавил, что случайность и хаос можно превратить в инструмент развития, поскольку "наука - это движение в сторону порядка".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.