Путин: в технологиях надо сочетать поддержку своего и конкуренцию с иностранным

Очень важно найти золотую середину, подчеркнул глава государства

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Золотая середина необходима при защите технологического суверенитета России, нельзя просто запретить "все иностранное". Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле.

"Вы сказали, что есть конкуренция. И одновременно отметили, что нам очень важно обеспечить технологический суверенитет, - обратился Путин к аспиранту Томского политеха Павлу Радько. - Это вещи, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу. Если мы говорим о сохранении технологического суверенитета, то приходит самая простая в голову мысль "все иностранное запретить".

"В этом случае мы рискуем при утрате конкуренции на рынке получить продукт низкого качества и дорогой по цене. Здесь очень важно найти золотую середину, - подчеркнул глава государства. - Государство, конечно, обязано поддержать ключевые исследования, с тем чтобы на рынок у нас выходила конкурентоспособная продукция, и она была бы лучшая, чем то, что предлагают конкуренты, в данном случае - из-за рубежа".

"Желательно, чтобы и на рынке, внутри, была конкуренция обеспечена", - добавил он.

Президент поинтересовался у аспиранта, что необходимо, по его мнению, чтобы добиться такого результата. Радько ответил, что важно налаживать связь между отраслевыми компаниями и исследователями, чтобы масштабировать лабораторные разработки. Путин отметил, что ожидал такого ответа и добавил: "Такая творческая совместная работа между потребителями того, что вы делаете, и исследователями - она очень важна, для того чтобы обеспечить конкурентные преимущества наших разработчиков".

Государство, подчеркнул президент, должно "неадминистративным способом, современным способом поддержать" российских разработчиков, производителей, "обеспечив им обмен информацией <...> и рынок сбыта". Этот тезис Путин попросил отметить в бумагах своего помощника Андрея Фурсенко.