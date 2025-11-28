Путин указал на рост в России молодых глав научных учреждений

Подобная политика будет продолжаться, подчеркнул президент

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Число молодых руководителей научных учреждений в России постоянно растет, и эта политика будет продолжаться, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"У нас постоянно растет количество молодых - до 40, в районе 40 лет - руководителей научных учреждений. Это количество постоянно увеличивается. И думаю, что мы будем продолжать такую тенденцию в работе с кадрами в этой важнейшей сфере", - сказал он на встрече с молодыми учеными.