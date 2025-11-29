В V Конгрессе молодых ученых в Сириусе поучаствовали более 8 тыс. человек

Мероприятие прошло 26-28 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек, представляющих 89 регионов РФ и около 100 стран, приняли участие в V Конгрессе молодых ученых (КМУ), который проходил 26-28 ноября на федеральной территории Сириус, сообщили в оргкомитете конгресса.

"В 2025 году на участие в конгрессе было подано более 16 000 заявок. В мероприятиях конгресса приняли участие более 8 000 участников из 89 регионов Российской Федерации и 100 иностранных государств, в том числе представители 480 российских и 44 иностранных вузов. У более чем 30% делегатов есть ученые степени - конгресс стал единственным мероприятием в России, одновременно собравшим такое количество участников, имеющих степени. Средний возраст участников конгресса - 32 года", - отметили в оргкомитете.

Мероприятия и особенности

Площадь выставки современных российских технологий ежегодно растет, в этом году она увеличилась на 28% по сравнению с прошлым годом и теперь составляет почти 8,9 тыс. кв. м, а число стендов выросло с 50 до 66.

"Научная гостиная" в ходе конгресса составила 1,1 тыс. минут непрерывных научных баталий, было представлено свыше 50 интерактивных экспонатов, к услугам гостей было около 2 тыс. коктейлей в "химическом баре" и 1,5 тыс. чашек "квантового кофе".

На стенде "Движения первых" свои изобретения представили 76 ребят из 35 регионов России - победители Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Технологии первых". На площадке конгресса состоялась выставка "Наука в лицах", в которую вошли портреты 23 ведущих российских ученых.

Обслуживание и поддержка

В этом году КМУ расширил языковые сервисы для зарубежных участников. Рабочие языки конгресса: русский, английский, арабский, китайский, испанский, португальский, фарси. Перевод на иностранные языки осуществлялся в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. Помощь участникам оказывали волонтеры - 300 студентов ведущих российских вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Самары, Сочи и других городов, владеющие английским, немецким, французским, испанским, португальским, китайским, арабским, амхарским языками.

В рамках работы КМУ состоялось 47 подписаний соглашений, объединивших представителей бизнеса, научных институтов и бюджетных организаций. В 2025 году КМУ поддержали более 20 ведущих российских компаний, активно развивающих научно-технологические направления - количество деловых партнеров увеличилось на 25%.

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России с 2021 года организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

Информационную поддержку конгрессу оказали 35 федеральных, научных и технологических СМИ.

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.