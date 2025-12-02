Обсерватория МГУ в КЧР помогла открыть белого карлика

Исследователи МГУ также открыли эволюцию орбиты наиболее известного галактического микроквазара SS433 и получили доказательство существования в нем черной дыры

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Открытие сверхмассивного быстровращающегося белого карлика стало одним из результатов работы Кавказской горной лаборатории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова под Кисловодском, за создание и развитие которой научный коллектив МГУ во главе с ректором Виктором Садовничим удостоен премии правительства РФ в области науки и техники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 2 декабря вручил дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области науки и техники, а также в области медицины. Диплом лауреата из рук главы кабмина РФ, в частности, получил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Кавказская горная обсерватория МГУ, за успехи в развитии которой был отмечен возглавляемый им научный коллектив, построена на высоте 2 100 м над уровнем моря на высокогорном плато Шатджатмаз в Карачаево-Черкессии. Ее открытие состоялось в 2014 году.

"Прецизионный спектральный и фотометрический мониторинг объектов на телескопах КГО МГУ позволил сделать ряд открытий. В частности, <…> открыт сверхмассивный быстровращающийся белый карлик - результат слияния двух белых карликов из-за потери орбитальной энергии излучением гравитационных волн", - сообщили корреспонденту ТАСС в МГУ.

Белыми карликами астрономы традиционно называют ядра "выгоревших" небольших звезд. Подобные "мертвые звезды" интересуют астрофизиков по той причине, что они считаются прародителями относительно редких сверхновых первого типа, позволяющих очень точно оценивать расстояния в космосе.

Блеск Бетельгейзе и черная дыра

Помимо этого, исследователи МГУ открыли эволюцию орбиты наиболее известного галактического микроквазара SS433 и получили доказательство существования в нем черной дыры. Ученые также смогли получить детальное изображение диска звезды Бетельгейзе и объяснить переменность ее блеска прохождением пылевых облаков вблизи ее поверхности.

С помощью телескопов обсерватории успешно осуществляется наземная поддержка крупнейших обзорных и поисковых международных и отечественных космических астрофизических миссий, таких как российско-германская обсерватория Спектр-Рентген-Гамма и международная космическая обсерватория TESS. Результаты исследований, проведенных в Кавказской горной обсерватории МГУ, стали основой свыше 150 статей в научных журналах.

"После распада СССР Московский университет потерял две высокогорные астрономические обсерватории в Казахстане и Узбекистане. Острая необходимость проведения научных исследований, обучения и проведения практик студентов на современном астрономическом оборудовании побудила нас инициировать создание новой астрономической обсерватории. <…>. Сегодня Кавказская горная обсерватория - это не только научный центр, но и база для подготовки высококлассных специалистов в области астрономии", - отметил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба МГУ.

Особенности обсерватории

Кавказская горная обсерватория МГУ, а также лабораторный корпус, мастерские, общежитие и гостиница расположены на высокогорном плато Шатджатмаз. В этой местности облачность не препятствует наблюдениям в течение почти половины ночей в году. 2,5-метровый телескоп обсерватории является третьим по размерам в России. Он оснащен уникальной приемной аппаратурой для наблюдений в оптическом и инфракрасном диапазонах. Применение математических методов решения обратных задач позволяет получать изображения дисков звезд и протопланетных структур с угловым разрешением, как у 8-метрового телескопа.

"На сегодняшний день при поддержке РЖД на Кавказской горной обсерватории мы реализуем еще один амбициозный проект - создание первой в России системы космической квантовой связи. В планах - установка уникальной аппаратуры для лазерной локации Луны с субмиллиметровой точностью", - также сообщил ректор МГУ, делясь планами развития обсерватории.

В 2025 году среди исследователей премии правительства РФ в области науки и техники удостоены авторы 14 работ, еще 6 коллективов стали лауреатами премии для молодых ученых. Всего - 153 соискателя. В области медицинской науки премии присудили трем авторским коллективам. Размер правительственной премии в области науки и техники составляет 2 млн рублей. Правительственная премия в области медицинской науки была учреждена в 2024 году и сегодня вручалась впервые. Ее размер - 1 млн рублей.