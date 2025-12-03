Полярные сияния могут наблюдать жители ряда регионов России

Заметить это природное явление могут в северных и северо-западных регионах страны

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Индекс интенсивности полярных сияний достиг высокой отметки (8) после восьми вечера. Жители некоторых регионов России могут наблюдать это природное явление, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"В ближайший час возможно наблюдение полярных сияний в северных и северо-западных регионах страны", - говорится в сообщении.

Ранее ученые предупреждали о возможных полярных сияниях и магнитной буре на Земле в среду.