Полярные сияния могут наблюдать жители ряда регионов России
Редакция сайта ТАСС
17:58
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Индекс интенсивности полярных сияний достиг высокой отметки (8) после восьми вечера. Жители некоторых регионов России могут наблюдать это природное явление, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"В ближайший час возможно наблюдение полярных сияний в северных и северо-западных регионах страны", - говорится в сообщении.
Ранее ученые предупреждали о возможных полярных сияниях и магнитной буре на Земле в среду.