Вызванная ударом облака плазмы магнитная буря на Земле закончилась

Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на отметке "штиль", сообщили в Институте прикладной геофизики

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся в ночь на 11 декабря и вызванная приходом к Земле облака плазмы, которое покинуло Солнце 7-8 декабря, завершилась. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Степень возмущенности магнитного поля (мощность) Земли, которая измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо", находится на отметке "штиль".

Согласно информации на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитные индексы находятся в "зеленой зоне" более трех часов.

Ранее сообщалось о начале магнитной бури, которая была вызвана приходом к Земле второго из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря. Буря достигала уровня G2.3.