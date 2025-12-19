Уровень сейсмичности на Камчатке остается высоким

Всего за неделю зафиксировали 13 ощутимых землетрясений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Уровень сейсмичности на Камчатке оценивается как высокий по итогам прошедшей недели, продолжаются афтершоки силой до 5 баллов, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение 29 июля 2025 года сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Всего за неделю зафиксировано 13 ощутимых землетрясений, из них шесть событий ощущались в Петропавловске-Камчатском с максимальной интенсивностью 5 баллов. <...> Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции - высокий", - говорится в сообщении.

В камчатском филиале Единой геофизической службы РАН отметили, что 12, 15 и 18 декабря в Северо-Курильске, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизово и других населенных пунктах наблюдались землетрясения, интенсивность сейсмособытий составила 4-5 баллов.