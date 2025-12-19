Путин: Запад своим подходом к ценностям лишь "помогает" вернуть ученых на Родину

Люди боятся отправлять своих детей в школы в этих государствах из-за продвижения в них нетрадиционных ценностей и других обстоятельств, указал президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Западные страны невольно "помогают" в возвращении российских ученых на родину, так как люди боятся отправлять своих детей в школы в этих государствах из-за продвижения в них нетрадиционных ценностей и других обстоятельств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время программы "Итоги года".

"Многие [ученые] возвращаются, я сам лично разговаривал с такими специалистами. Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на родину, в Россию. Кстати говоря, наши так называемые западные коллеги нам активно в этом помогают", - сказал президент.

По его словам, одной из главных причин возвращения является беспокойство за будущее детей. "Одна из главных причин [цитируя вернувшихся ученых] - переживаем за наших детей. Посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможно. Ну, слава богу, у нас с вами [в России] на повестке дня защита традиционных ценностей. Люди это оценивают и в совокупности с другими обстоятельствами принимают решение вернуться на родину", - подчеркнул глава государства.