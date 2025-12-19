Путин призвал улучшать соцусловия для удержания молодых специалистов в науке

На это нацелена система грантов, в том числе и мегагрантов, подчеркнул президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти России и научные организации должны работать над созданием не только лабораторной базы и возможностей для исследований, но и обеспечить молодые кадры в науке социальными благами: условиями для жизни и достойным уровнем заработной платы. Нужно продолжать постепенную работу по улучшению социальных условий для сохранения молодежи в науке, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Но как удержать молодых специалистов? Здесь у нас целая система все-таки выработана, и она в целом работает. Но самое-то главное что? Надо создавать социальные условия, надо создавать лабораторную базу, потому что настоящий ученый, человек, увлеченный своей работой, для него это может быть важнее, чем что-либо другое. Но и вот это что-либо другое тоже важно. Это уровень заработной платы, обеспеченность жильем, это условия, в которых человек живет. Вот все это постепенно будем делать. На это нацелена и целая система грантов, в том числе и мегагрантов", - сказал Путин.

Он добавил, что при общении с "мегагрантниками" - учеными очень высокого уровня, которые работают в системе мегагрантов - к нему обратились с вопросом и "прямо сказали о том, что нам нужно создать условия для того, чтобы молодые специалисты оставались у нас". "Нужно создать им горизонт, чтобы они видели горизонт исследований, чтобы финансирование было не на полгода, не на два, не на три, а на больше: на пять и так далее. Мы это тоже сделали. И это способствует закреплению кадров", - уточнил глава государства.