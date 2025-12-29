Глава Роскосмоса вошел в состав наблюдательного совета Курчатовского института

Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук возглавляет наблюдательный совет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина вошел в состав обновленного совета Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить членами наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет следующих лиц: Баканов Д. В. - генеральный директор госкорпорации "Роскосмос", - говорится в документе.

В состав обновленного совета также вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Патрушев, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Королев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников и глава ВТБ Андрей Костин, а также председатель совета директоров публичного акционерного общества "Северсталь" (по согласованию) Алексей Мордашов.

Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук возглавляет наблюдательный совет, говорится в документе. В состав набсовета также входит директор центра Юлия Дьякова. Указ вступает в силу с 31 декабря 2025 года.

29 декабря Путин также переназначил Михаила Ковальчука на пост президента НИЦ "Курчатовский институт" на срок 5 лет.