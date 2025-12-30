В новогоднюю ночь в России возможны полярные сияния и слабые магнитные бури

Наибольшие шансы увидеть сияния будут в северных и северо-западных регионах, в том числе в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Яркие северные сияния и слабые магнитные бури возможны в новогоднюю ночь над территорией России, подтверждают расчеты ученых. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

"В данный момент времени совпадает воздействие на Землю сразу двух факторов: небольшой корональной дыры, наблюдаемой сейчас в северном полушарии Солнца, и прихода к Земле края плазменного облака, выброшенного с Солнца в результате серии вспышек M-класса, произошедших в ночь с воскресенья на понедельник", - отмечают ученые.

По их данным, наибольшие шансы увидеть сияния будут в северных и северо-западных регионах, в том числе в Санкт-Петербурге. Наиболее благоприятные места в европейской части страны - Мурманск и Архангельск. Вероятность заметных сияний для центральной России, включая Москву, оценивается примерно в 20%, а чтобы увидеть природное явление в регионах южнее 50-52 градусов северной широты, "потребуется новогоднее чудо".

Специалисты добавили, что наблюдению может мешать городская подсветка и яркая растущая Луна. "В таких случаях могут помочь видоискатели мобильных телефонов и фотоаппаратов, которые обладают заметно большей чувствительностью в тех диапазонах, где лежит излучение северных сияний, чем глаз человека.", - добавили в лаборатории.