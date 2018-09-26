Ученые РФ получили первые положительные результаты испытаний ДНК-вакцины от меланомы

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Ученые Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина (клиники Мешалкина) совместно с исследовательской группой государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработали ДНК-вакцину от рака кожи (меланомы) и получили первые положительные результаты на клетках - вакцина заставила заработать иммунитет, который впоследствии должен бороться с опухолью. В следующем году начнется подготовка к клиническим испытаниям вакцины, сообщил ТАСС руководитель центра онкологии и радиотерапии клиники Мешалкина Александр Жеравин.

"Мы разрабатываем ДНК-вакцину от меланомы. Существуют разные схемы лечения онкологии - лекарственная, химическая, таргетная терапия, но мы хотим запустить собственные силы организма на борьбу с опухолью, иммунную систему. Исследовательской группой проведена тщательная работа по подготовке векторных систем, которые способны доставлять генетический материал в иммунно-компетентную клетку [способную давать иммунный ответ] и заставлять ее работать. Эксперименты и лабораторные тесты позволяют говорить, что наша схема - работоспособная, и следующий год мы можем посвятить подготовке к клиническим испытаниям", - рассказал Жеравин.

Вакцина рассчитана на тех людей, у которых уже диагностирована меланома. По словам ученого, суть иммунной терапии рака заключается в том, чтобы обойти методы защиты опухолевой клетки. "Основная проблема онкологических заболеваний заключается в том, что опухолевые клетки умеют ускользать от иммунного ответа. ДНК-вакцины по сути активируют иммунно-компетентные клетки, которые находятся в организме больного человека", - отметил он.

Как рассказала ТАСС сотрудница центра онкологии и радиотерапии клиники Мешалкина Елена Боробова, ДНК-вакцина от меланомы представляет молекулу, в структуру которой включен специальный ген. "После того, как эта ДНК попадает в иммунные клетки, идет считывание информации с целевого гена. В результате идет наработка белка, который закодирован в этом гене. Этот белок запускает каскад иммунных реакций, которые приводят к активации иммунных клеток против клеток меланомы", - пояснила она.

Дизайн вакцины был сделан с помощью программного обеспечения "Вектора", отметила Боробова: с помощью математических моделей был рассчитан необходимый целевой ген. Испытания на лабораторных животных показали, что вакцина не токсична.