Школы РАН будут готовить кадры для научно-образовательных центров

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Опорные школы Российской академии наук (РАН), которые планируется создать в регионах для подготовки будущих ученых, станут основным источником кадров для научно-образовательных центров (НОЦ), создаваемых в рамках нацпроекта "Наука". Об этом сообщил в эфире телеканала "Культура" президент РАН Александр Сергеев.

Глава академии наук и министр просвещения Ольга Васильева обсудили в пятницу в программе "Наблюдатель" на телеканале "Культура" проект создания в стране опорных школ РАН, которые будут готовить будущих ученых. Как ранее сообщалось, планируется создать 110 таких школ.

"Мы должны способствовать тому, чтобы регионы не теряли талантливую молодежь, и этому должны способствовать и мероприятия нацпроекта "Наука" - создание научно-образовательных центров. Это триада: промышленность или сельское хозяйство, наука и образование. По планам должно быть создано в стране не менее 15 таких центров, и прежде всего, они будут создаваться в регионах... и то, что мы сегодня обсуждаем, говоря о школах РАН, - это подпорка для научно-образовательных центров. Мы возьмем кадры для этих НОЦ как раз из таких школ", - пояснил Сергеев.

Он добавил, что в том числе и для решениях этих задач школы РАН создаются в регионах. Такое взаимодействие РАН с Минпросвещения в значительной степени нацелено на пространственное развитие страны, сказал Сергеев.

Согласно задачам нацпроекта "Наука", разработанного в соответствии с майским указом президента РФ, к 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих научно-технических стран по приоритетным направлениям и подняться с одиннадцатого на пятое место по числу научных статей в международных изданиях и базах данных. Доля ученых до 39 лет среди российских исследователей должна достичь 50%. Должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров.