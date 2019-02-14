"Российские космические системы" помогут с мониторингом лесного хозяйства на Кубани

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Российские космические системы" (РКС) планируют в ближайшие годы оказать поддержку Краснодарскому краю в запуске в регионе пилотных проектов по мониторингу транспорта, опасных грузов и лесного хозяйства на основе высокоточного позиционирования из космоса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе холдинга, входящего в госкорпорацию "Роскосмос".

"В ближайшие годы при поддержке РКС в регионе также планируется запустить пилотные проекты в области мониторинга транспорта, опасных грузов, лесного хозяйства, недропользования, мониторинга состояния зданий и сооружений, а также контроля целевого использования земельного фонда", - говорится в сообщении.

Стороны договорились совместно внедрять решения на основе создаваемой в России Национальной сети высокоточного позиционирования. Она позволяет с миллиметровой точностью осуществлять топографическую привязку и получать координаты для выполнения высокоточных работ на больших территориях. Эта технология существенно упростит и ускорит проведение строительных работ и позволит в автоматизированном режиме управлять дорожной и сельскохозяйственной техникой, пояснили в РКС.

В РКС также сообщили, что Краснодарский край присоединился к внедрению в России результатов космической деятельности в цифровую инфраструктуру управления экономикой регионов. Соответствующее соглашение подписано руководством региона и представителями РКС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Совместная работа профильных ведомств региона и специалистов РКС будет направлена на ускорение развития современных геоинформационных технологий и основанных на них сервисов. Это позволит стимулировать внедрение новых технологий и методик работы в сельском хозяйстве, строительстве и управлении территориями", - заключили в пресс-службе.