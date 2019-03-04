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Умер Жорес Алферов

Имя Жореса Алферова присвоят лаборатории Воронежского госуниверситета

Соответствующее предложение внес ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий

ВОРОНЕЖ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Воронежа присвоят имя лауреата Нобелевской премии по физике, российского физика Жореса Алферова лаборатории Воронежского государственного университета (ВГУ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства по итогам встречи губернатора региона Александра Гусева и ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.

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"Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий предложил назвать в честь Жореса Алферова лабораторию Воронежского госуниверситета, губернатор Александр Гусев эту идею поддержал", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе администрации региона, в сквере Ученых, открытом осенью 2018 года рядом с главным корпусом ВГУ, уже есть арт-объект, посвященный полупроводниковым гетероструктурам, которые исследовал Жорес Алферов.

Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов он был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, который окончил с отличием в 1952 году, а затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году Алферов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером была присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

Алферов был почетным доктором более 60 университетов мира, почетным членом российских и иностранных академий наук (Национальной академии наук США, Национальной инженерной академии США, Национальной академии наук Белоруссии и других).

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РоссияАлфёров, Жорес ИвановичВоронежская областьУмер Жорес Алферов
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