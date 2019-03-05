NYT: второй пациент в истории медицины смог излечиться от ВИЧ

ТАСС, 5 марта. Второй пациент в истории медицины смог излечиться от ВИЧ. Он прошел терапию с использованием пересадки костного мозга. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на представителей международной группы ученых, участвовавших в лечении.

Сами эксперты называют его "лондонский пациент", поскольку он не дал разрешение на то, чтобы его имя обнародовали. "Лондонский пациент" перенес операцию по пересадке костного мозга в мае 2016 года, он перестал принимать препараты, подавляющие распространение ВИЧ, в сентябре 2017-го. С тех пор следов вируса у него в крови не обнаруживалось. Официально ученые называют этот случай "длительной ремиссией", однако в беседе с журналистами они характеризуют происшедшее с "лондонским пациентом" как излечение.

Группа медиков намерена опубликовать отчет о своих исследованиях в четверг в международном научном журнале Nature и представить подробности на научной конференции в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Исследователи полагают, что пересадка костного мозга как метод лечения ВИЧ не найдет широкого распространения, поскольку доступная на сегодняшний день лекарственная терапия позволяет остановить распространение ВИЧ у пациентов и продлить их жизнь на годы и даже десятилетия.

Врачи в настоящее время ведут наблюдение за еще за одним - "дюссельдорфским" - пациентом, который входит в группу людей с вирусом ВИЧ, перенесших пересадку костного мозга.

С начала 1980-х годов был известен только один случай излечения от вируса ВИЧ - это произошло в 2007 году с человеком, который изначально был известен как "берлинский пациент", - по названию города, где он проходил терапию. Позднее стало известно, что это американец Тимоти Рэй Браун.