Минобрнауки разработало меры совершенствования системы поддержки молодых ученых

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ разработало комплекс мер для улучшения системы поддержки молодых исследователей в России. В частности, планируется скорректировать порядок предоставления президентских грантов и выплат стипендий, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

По данным Счетной палаты (СП), меры господдержки в этой сфере малоэффективны и носят несистемный характер. Специалисты обратили внимание на проблему "размытости" термина "молодой ученый", из-за чего возникают существенные трудности в определении их численности. Так, данные Росстата и Минобрнауки расходятся на 40%, что не позволяет качественно проводить финансово-кадровую политику, считают в СП.

"В настоящий момент для обеспечения совершенствования системы мер поддержки, оказываемой молодым исследователям, в том числе фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, включая модернизацию порядка предоставления грантов президента РФ и выплаты стипендий президента РФ, Минобрнауки определен комплекс мер, направленных на решение указанных вопросов и предполагающих внесение изменений в действующее законодательство РФ в соответствующей сфере", - говорится в сообщении.

Эти меры, как отметили в министерстве, будут способствовать выстраиванию карьерной траектории молодого исследователя с первых курсов обучения в вузах. "Кроме того, предполагается осуществлять координацию деятельности, направленной на поддержку молодых ученых, включая единое информационное пространство, что позволит исключить дублирование мер поддержки всех действующих на сегодня программ", - уточнили в пресс-службе.