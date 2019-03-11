Китайские ученые связали риск развития диабета с загрязнением воздуха

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китайские ученые установили, что загрязнение воздуха влияет не только на органы дыхания и психоэмоциональное состояние населения, но и повышает риски возникновения сахарного диабета.

Жизнь без сладкого и другие мифы о диабете

Как передает в понедельник агентство Синьхуа, сотрудники больницы "Фувай" при Академии медицинских наук КНР установили взаимосвязь между концентрацией в воздухе мелких твердых частиц РМ 2,5 (основные источники смога) и частотой развития сахарного диабета. В ходе исследования были проанализированы данные свыше 88 тыс. пациентов, данне собраны за период с 2004 по 2015 год.

Результаты показали, что с повышением уровня загрязнения атмосферы на 10% от допустимой ВОЗ нормы в 25 микрограммов на кубический метр вероятность развития сахарного диабета увеличивается на 15,7%. При этом длительное проживание в экологически неблагоприятном месте ведет к развитию заболеваний не только у группы повышенного риска, но и лиц среднего возраста, женщин, детей, а также вовсе не имеющих проблем с лишним весом и обменом веществ граждан.

"Эксперимент показал, что повышенная концентрация частиц РМ 2,5 является важным фактором риска развития заболеваемости сахарным диабетом в КНР", - сказал один из авторов исследования Лу Сянфэн, его слова приводит агентство. "Мы продолжим нашу работу и сосредоточимся на более глубоком изучении воздействия смога на развитие эндокринных заболеваний", - подчеркнул ученый. По его словам, в будущем исследователи расширят выборку, а также временной период эксперимента.

Источник депрессии

Ранее китайские ученые установили взаимосвязь между смогом и развитием у населения депрессии. В ходе эксперимента сотрудники Академии наук КНР, университета Цинхуа в Пекине, Шанхайского транспортно-экономического университета и ряда других ведущих институтов Китая проанализировали свыше 210 млн сообщений, размещенных на страничках пользователей в социальной сети Weibo с 2014 года и по сегодняшний день.

Эксперимент показал, что с повышением концентрации загрязнения публикации в Сети приобретают более депрессивный характер. Ученые также выяснили, что влиянию смога сильнее подвержены женщины. По сравнению с мужчинами они имеют больше психологических расстройств и проблем со здоровьем на фоне плохой экологии.

Помимо эмоциональной составляющей, исследователи также представили численный ущерб от смога. Как оказалось, ежегодно загрязнение воздуха в Китае вызывает порядка 1,1 млн преждевременных смертей, что не только влечет за собой негативные социальные эффекты, но и наносит ущерб экономике страны в $38 млрд в год.