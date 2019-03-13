Студенты и аспиранты из России и Норвегии начали вместе изучать космическую погоду

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Студенты и аспиранты России и Норвегии впервые начали вместе изучать вопросы космической погоды в рамках первой международной зимней школы проекта ASTRA ("The Arctic Space Training", "Арктические космические исследования"). Об этом сообщили в среду ТАСС в Полярном геофизическом институте (ПГИ) в Апатитах Мурманской области, на базе которого проходит зимняя школа.

"На базе Полярного геофизического института начала свою работу первая международная зимняя школа для студентов и аспирантов для совместного изучения проявлений космической погоды в высоких широтах", - сказали в институте.

Основная цель проекта ASTRA - объединение научных групп из Норвегии и России. "В перспективе это должно помочь подготовить новое поколение квалифицированных молодых исследователей", - сказали в институте.

В течение недели под руководством педагогов и исследователей из Университета Осло, Арктического университета Норвегии (Тромсе), Университетского Центра на Свальбарде UNIS (Лонгйир), Института космических исследований РАН (Москва), Полярного геофизического института (Мурманская область) и Института физики Земли РАН (Москва) студенты и молодые ученые из России и Норвегии будут изучать свойства ионосферы в арктических районах. Всего в проекте участвуют 10 преподавателей и 23 молодых ученых из двух стран.

Проект реализуется на средства норвежского гранта. Он рассчитан на три года. За это время пройдет еще три подобные школы - в Тромсё, Апатитах и на Шпицбергене. Это первый подобный проект в регионе, отметили в институте.