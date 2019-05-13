Замглавы Росстандарта: обновление эталона килограмма может привести к улучшению лекарств

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 13 мая. /ТАСС/. Переход на новое определение международного эталона килограмма, который произойдет 20 мая, будет, в частности, способствовать развитию фармацевтики. Об этом в понедельник в кулуарах конференции "Новая международная система единиц СИ" в Подмосковье ТАСС сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Сергей Голубев.

Согласно изменениям, в качестве эталонного килограмма будет использоваться универсальная формула, основанная на принципах квантовой физики. Ранее эталоном служил цилиндр ("гиря") из платино-иридиевого сплава, хранящийся в Международном бюро мер и весов в городе Севр во Франции. Килограмм оставался последней мерой, эталоном которой служил физический объект.

"[Фармацевтика] - это одна из отраслей промышленности, где отмечается нехватка точности существующих подходов и определений <...> Фармацевтика и научная деятельность, если мы говорим о килограмме, - два ключевых направления, где произойдут какие-то перемены с переходом на новые определения", - сказал собеседник агентства.

Говоря о конкретных преимуществах, которые получат производители и потребители лекарств после перехода на использование эталона килограмма в виде физической формулы, Голубев назвал "более точные дозировки, лучшее качество препаратов и лучшую воспроизводимость их свойств от партии к партии".

Научная конференция "Новая международная система единиц СИ" проходит 13 мая в Долгопрудном (Московская область), площадкой для встречи экспертов в области метрологии выступает Московский физико-технический институт (МФТИ). Участники форума обсуждают изменения определений единиц СИ, которые должны вступить в силу 20 мая. Согласно изменениям, килограмм будет определяться не массой эталона, а количеством электрической энергии, которое необходимо, чтобы сдвинуть с места объект весом в килограмм. Энергия, в свою очередь, будет рассчитываться на основе постоянной Планка.