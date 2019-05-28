Ученые считают, что изменение климата в Арктике ведет к росту числа инфекций

АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая. /ТАСС/. Изменение климата в Арктике вызывает увеличение заболеваемости инфекционными болезнями. Об этом во вторник в ходе Недели арктической науки в Архангельске рассказал ТАСС советник директора Центрального НИИ эпидемиологии, академик РАН Виктор Малеев.
"С потеплением климата растет число инфекций. Когда идет потепление, увеличивается количество мошки, и она активизируется, а мошка переносит заболевания, такие как туляремия, и чем больше мошки, тем больше случаев туляремии. При таянии мерзлоты часто размораживается загрязненная вода, часть этих вод идет на поверхность. Часто они с инфекцией, в результате увеличивается количество кишечных болезней", - сказал Малеев.
Вспышки туляремии, по его словам, фиксировались в 2017 году в Карелии, на Кольском полуострове и Ханты-Мансийском автономном округе. Как отметил Малеев, в связи с изменением климата в арктических регионах растет число паразитарных заболеваний, клещевого энцефалита и боррелиоза, возрастает вероятность заражения сибирской язвой.
"Есть зоны вечной мерзлоты, где находятся скотомогильники, то есть погибших оленей хоронили глубоко в мерзлоту, а сейчас она оттаивает, - пояснил он. - Яркий пример: в 2016 году была вспышка сибирской язвы на Ямале, когда 36 человек заболело, [среди них] 18 детей, один умер. Причем в связи с традицией употреблять сырую кровь и мясо это была необычная форма сибирской язвы, тяжелая форма с поражением глотки".
Волны жары
Как рассказал ТАСС директор программы "Климат и энергетика" российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF-Russia), член Общественного совета Росгидромета Алексей Кокорин, в последние десятилетия в арктической части возросла частота так называемых "волн жары" - шесть и более последовательных аномально жарких дней.
"Если с 1961 по 1990 год в целом в Арктической зоне России [они наблюдались] раз в пять лет, то теперь раз в два года, - пояснил он. - Шесть и больше дней, а это важно, потому что за один день ни человек, ни природа, ни инфраструктура не успевают получить повреждения, а шесть дней и больше - это важно".
Как отметил собеседник агентства, информация по "волнам жары" используется, в том числе и для действий по охране природы. "По "волнам жары" - это новая информация, она нам важна для охраны природы, - сказал он, - т.к. это сильно влияет на миграцию оленей на Таймыре, это влияет на перелетных птиц, на лед на реках".
По словам Кокорина, важное практическое значение имеет работа специалистов Главной геофизической обсерватории, в рамках которой они могут рассчитать для региона, например, Архангельской области, сколько раз за десятилетие весна или другой период будут теплее обычного на 5 или на 10 градусов.
"Это вероятностное распределение, - добавил он, - нельзя сказать, какой будет конкретно год, но это принципиально новая вещь. Для себя по охране природе мы можем интерпретировать: в каком количестве лет за десятилетие погибнет весь молодняк оленей, в каком - половина, а в каком - будет нормально".
Исходя из этих расчетов, можно планировать, какие работы и как часто нужно будет проводить. "Понимать: меры по адаптации, меры по помощи, нужно проводить раз в год или раз в десятилетие: это сразу выход и на стоимость. Мы делаем бригады снегоходов, которые будут задействованы раз в пять лет и раз в два года - это большая разница", - пояснил Кокорин.
Совместная работа с местными жителями
Американская исследовательница Виктория Бушман рассказала ТАСС, как проводится работа по вовлечению коренного населения в работу над проектами, в ее случае это проект по сохранению болотистых территорий. "В Северной Америке мы приходим в общества, выделяем лидеров, и рассказываем о проектах, инициативах, - пояснила она. - Например, у нас есть грант, и мы хотим развивать на территории тот или иной проект. Как правило, этот лидер может помочь наладить контакт с теми, кто заинтересован в теме или идее этого проекта".
О проекте рассказывают в СМИ, даются объявления, чтобы члены сообщества могли собраться и обсудить предложение. "Таким образом мы выстраиваем с ними отношения, - добавила она. - После этого надо продолжать эту коммуникацию, делать общение постоянным, вовлекать их в работу. Ученые сейчас начинают говорить о том, что, выстраивая отношения и общаясь с коренными народами в Арктике, мы вносим вклад в сохранение разнообразия этих народов. Конечная цель - это развитие защитных механизмов этого биоразнообразия, которые были бы эффективными".
Миграция в Арктике
Как рассказал ТАСС начальник управления международного сотрудничества Северного государственного медицинского университета Юрий Сумароков, в каждом арктическом регионе необходимо учитывать возрастной состав и миграцию населения, при этом в разных регионах АЗРФ тенденции разные. В европейской части исследователь отмечает отток населения.
"Это характерно для Архангельской, Мурманской областей, Республики Коми, - пояснил он, - в Мурманской области при этом идет отток и молодых, и пожилых. Люди отработали на севере и уезжают, а в Архангельской области идет миграционный отток в основном молодых и это тревожная тенденция".
По словам Сумарокова, причины отъезда в основном экономические. "Тут не только дело в климате, - сказал он. - Да, суровые климатические условия, но еще и экономическая ситуация, отсутствие социальных лифтов для молодежи, может, в какой-то степени неразвитость социальной сферы, сферы услуг".
Обратная ситуация в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах и Якутии. В эти регионы идет приток населения. "Очень характерная тенденция последних лет - это укоренение пришлых, укоренение мигрантов. Они приезжают и остаются жить в этом регионе на длительное время. Это характерно для НАО и ЯНАО, в какой степени для Якутии", - по словам исследователя, люди едут в регионы с высокой экономической активностью.
Для Архангельской области характерно стремительное старение населения. "Есть такой термин - демографическая нагрузка - это доля населения молодого о 15 лет и старше 60, что представляет основную проблему для системы здравоохранения, социальных служб, - отметил Сумароков. - Эта доля для Архангельской области наиболее высока в Арктическом регионе. У нас только треть населения трудоспособного возраста, остальные две трети - это пенсионеры и дети. Причем для Архангельской области наиболее характерно, это лица старше 60. Нам необходимо предусмотреть дополнительные ресурсы для поддержания системы здравоохранения ввиду того, что идет активное старение населения".
Неделя арктической науки (Arctic Science Summit Week), проходит в Архангельске с 22 по 30 мая. Она учреждена Международным арктическим научным комитетом (МАНК/IASC), проводится ежегодно в разных странах, в России проходит во второй раз. Неделя арктической науки - крупнейшая ежегодная международная встреча ученых, которые поддерживают и продвигают арктические научно-исследовательские проекты.