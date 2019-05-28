Ученые считают, что изменение климата в Арктике ведет к росту числа инфекций

АРХАНГЕЛЬСК, 28 мая. /ТАСС/. Изменение климата в Арктике вызывает увеличение заболеваемости инфекционными болезнями. Об этом во вторник в ходе Недели арктической науки в Архангельске рассказал ТАСС советник директора Центрального НИИ эпидемиологии, академик РАН Виктор Малеев. "С потеплением климата растет число инфекций. Когда идет потепление, увеличивается количество мошки, и она активизируется, а мошка переносит заболевания, такие как туляремия, и чем больше мошки, тем больше случаев туляремии. При таянии мерзлоты часто размораживается загрязненная вода, часть этих вод идет на поверхность. Часто они с инфекцией, в результате увеличивается количество кишечных болезней", - сказал Малеев. Вспышки туляремии, по его словам, фиксировались в 2017 году в Карелии, на Кольском полуострове и Ханты-Мансийском автономном округе. Как отметил Малеев, в связи с изменением климата в арктических регионах растет число паразитарных заболеваний, клещевого энцефалита и боррелиоза, возрастает вероятность заражения сибирской язвой. "Есть зоны вечной мерзлоты, где находятся скотомогильники, то есть погибших оленей хоронили глубоко в мерзлоту, а сейчас она оттаивает, - пояснил он. - Яркий пример: в 2016 году была вспышка сибирской язвы на Ямале, когда 36 человек заболело, [среди них] 18 детей, один умер. Причем в связи с традицией употреблять сырую кровь и мясо это была необычная форма сибирской язвы, тяжелая форма с поражением глотки". Волны жары Как рассказал ТАСС директор программы "Климат и энергетика" российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF-Russia), член Общественного совета Росгидромета Алексей Кокорин, в последние десятилетия в арктической части возросла частота так называемых "волн жары" - шесть и более последовательных аномально жарких дней.

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"Если с 1961 по 1990 год в целом в Арктической зоне России [они наблюдались] раз в пять лет, то теперь раз в два года, - пояснил он. - Шесть и больше дней, а это важно, потому что за один день ни человек, ни природа, ни инфраструктура не успевают получить повреждения, а шесть дней и больше - это важно". Как отметил собеседник агентства, информация по "волнам жары" используется, в том числе и для действий по охране природы. "По "волнам жары" - это новая информация, она нам важна для охраны природы, - сказал он, - т.к. это сильно влияет на миграцию оленей на Таймыре, это влияет на перелетных птиц, на лед на реках". По словам Кокорина, важное практическое значение имеет работа специалистов Главной геофизической обсерватории, в рамках которой они могут рассчитать для региона, например, Архангельской области, сколько раз за десятилетие весна или другой период будут теплее обычного на 5 или на 10 градусов. "Это вероятностное распределение, - добавил он, - нельзя сказать, какой будет конкретно год, но это принципиально новая вещь. Для себя по охране природе мы можем интерпретировать: в каком количестве лет за десятилетие погибнет весь молодняк оленей, в каком - половина, а в каком - будет нормально". Исходя из этих расчетов, можно планировать, какие работы и как часто нужно будет проводить. "Понимать: меры по адаптации, меры по помощи, нужно проводить раз в год или раз в десятилетие: это сразу выход и на стоимость. Мы делаем бригады снегоходов, которые будут задействованы раз в пять лет и раз в два года - это большая разница", - пояснил Кокорин. Совместная работа с местными жителями Американская исследовательница Виктория Бушман рассказала ТАСС, как проводится работа по вовлечению коренного населения в работу над проектами, в ее случае это проект по сохранению болотистых территорий. "В Северной Америке мы приходим в общества, выделяем лидеров, и рассказываем о проектах, инициативах, - пояснила она. - Например, у нас есть грант, и мы хотим развивать на территории тот или иной проект. Как правило, этот лидер может помочь наладить контакт с теми, кто заинтересован в теме или идее этого проекта". О проекте рассказывают в СМИ, даются объявления, чтобы члены сообщества могли собраться и обсудить предложение. "Таким образом мы выстраиваем с ними отношения, - добавила она. - После этого надо продолжать эту коммуникацию, делать общение постоянным, вовлекать их в работу. Ученые сейчас начинают говорить о том, что, выстраивая отношения и общаясь с коренными народами в Арктике, мы вносим вклад в сохранение разнообразия этих народов. Конечная цель - это развитие защитных механизмов этого биоразнообразия, которые были бы эффективными". Миграция в Арктике Как рассказал ТАСС начальник управления международного сотрудничества Северного государственного медицинского университета Юрий Сумароков, в каждом арктическом регионе необходимо учитывать возрастной состав и миграцию населения, при этом в разных регионах АЗРФ тенденции разные. В европейской части исследователь отмечает отток населения.

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