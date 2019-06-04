Российские стартапы представили уникальные разработки на конференции BIO-2019

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (штат Пенсильвания), 4 июня. /ТАСС/. Инновационные решения в области медицины представили во вторник на международной конференции BIO-2019 в США более 20 российских стартапов. Об этом сообщила во вторник ТАСС вице-президент и исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий фонда "Сколково" Наталья Полушкина, принимающая участие в работе международной конференции BIO-2019, крупнейшего форума представителей фармацевтической промышленности.

"В этом году "Сколково" представлено на большой выставочной площади, мы привезли более 20 стартапов с различными инновационными разработками, включая диагностические тесты, онкологию, разработку лекарственных препаратов, специальные устройства, позволяющие дистанционно наблюдать за состоянием пациента, - отметила она. - Мы представляем интересные разработки в области 3D-печати, точек приложения лекарственных препаратов в онкологии. Наши цели на этом самом крупном мероприятии года - развивать контакты с потенциальными партнерами и инвесторами, а также в представителями медицинских исследовательских центров".

Фонд "Сколково" подготовил бизнес-миссию в рамках конференции Bio International Convention2019, которая проходит 3-6 июня в Филадельфии. На конференции организован стенд "Сколково" для презентации биотехнологических компаний, которые заинтересованы в иностранных инвестициях.

"Конференция BIO открывает также уникальную возможность для контактов с директорами по развитию бизнеса, чтобы помочь нашим стартапам выйти на международные рынки, что, конечно же, очень важная задача с точки зрения коммерциализации научных разработок, - сказала Полушкина. - У нас есть уже компании, которые получили статус прорывной терапии от зарубежных регуляторов. Это - пример признания наших инновационных разработок за рубежом".

Bio International Convention 2019 - конгрессно-выставочное мероприятие в области биоиндустрии и инновационной фармацевтике. В этом году проводится 26 раз.