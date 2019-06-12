Нобелевский лауреат Торн поздравил ученых Митрофанова, Пустовойта и Хазанова с Госпремией

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года американец Кип Торн поздравил российских ученых Валерия Митрофанова, Владислава Пустовойта и Ефима Хазанова, внесших вклад в развитие обсерватории LIGO в США, с получением Государственной премии 2018 года в области науки и технологий. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова со ссылкой на письмо Торна.

"Владислав Пустовойт вместе с Михаилом Герценштейном (которого уже нет в живых) первыми придумали тип интерферометра, который наша команда LIGO разработала и использовала для обнаружения этих волн. Валерий Митрофанов вместе с Владимиром Брагинским (которого уже нет в живых) изобрели и разработали важнейшие методики и технологии контроля многих видов шума в наших интерферометрах LIGO. Они были первыми учеными за пределами Калтеха и MIT [Калифорнийский технологический институт и Массачусетский технологический институт], которые присоединились к нашим усилиям LIGO, и их вклад был масштабным и глубоким", - написал Торн в своем письме.

Руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовойт, профессор кафедры физики колебаний отделения радиофизики и электроники физического факультета МГУ Валерий Митрофанов и заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра "Институт прикладной физики РАН" Ефим Хазанов отмечены Госпремией в области науки и технологий за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

Торн - американский физик и популяризатор науки, специализирующийся на гравитационно-волновой астрономии, один из основателей международного проекта по детектированию гравитационных волн LIGO. Член Американской академии искусств и наук, Национальной академии наук США, ученого совета НАСА, иностранный член Российской академии наук. С 1981 года - почетный доктор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) - международный проект по детектированию гравитационных волн при помощи лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории. Создан по инициативе Кипа Торна в 1992 году. Россию в коллаборации представляет группа Валерия Митрофанова.