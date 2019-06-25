Археологи в Туве нашли захоронение хунну с поясом из раковин каури и серьгами из коралла

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты Тувинской археологической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН во время раскопок на дне Саяно-Шушенского водохранилища в Туве обнаружили неразграбленное захоронение, в котором были серьги с веточками коралла и пояс, украшенный раковинами каури. Об этом сообщила руководитель экспедиции, старший научный сотрудник ИИМК РАН (Санкт-Петербург) Марина Килуновская.

"Продолжаем раскопки хуннского могильника Алатей на дне Саяно-Шушенского водохранилища в Чаа-Хольском районе Тувы. До затопления могильника остаются считанные дни, вода Саянского моря (так называют Саяно-Шушенское водохранилище - прим. ТАСС) уже вышла из природного русла Енисея и подступает к месту раскопок. Как это нередко бывает в экспедициях, последние дни в этом сезоне преподносят интереснейшие открытия: так, обнаружено не потревоженное расхитителями захоронение молодой женщины с необычным погребальным инвентарем - в первую очередь нужно отметить пояс, украшенный многочисленными раковинами каури, с пряжкой из гагата (поделочный камень, разновидность каменного угля - прим. ТАСС) с гравировками в хуннском зверином стиле", - сказала Килуновская.

Каури около 3,5 тыс. лет назад в Китае использовали в качестве денег, оттуда раковины пришли в Японию, Корею, Индию, Таиланд, Филиппины и другие страны и регионы Восточного полушария. На Руси в XII-XIV веках каури также служили деньгами, а в Сибири они сохраняли эти функции до начала XIX века.

В том же погребении нашли китайское зеркало из бронзы времен династии Западная Хань (II-I века до н. э.) со стилизованным изображением драконов, а также серьги с подвесками из веточек коралла. "Это редкая находка для этих мест, поскольку от Тувы до ближайших мест добычи кораллов и раковин каури многие тысячи километров", - отметила руководитель экспедиции.

Она рассказала, что два года назад на том же могильнике было раскопано очень похожее погребение пожилой женщины, у которой был поясной набор из гагата, в том числе большая пряжка с гравированной сценой охоты на козлов, выполненная в хуннском изобразительном стиле, куда было вписано изображение лошади, характерное для скифского искусства. Там же находились большое количество различных бус, хуннская ваза, бронзовое раннеханьское зеркало. По ее словам, можно предположить, что обе женщины могли принадлежать к одному клану или даже были родственницами, например бабушкой и внучкой.

"Их происхождение отличалось от основной массы людей, захороненных в могильнике Алатей. Может, они были представительницами предшествующего скифского населения, о чем напоминают, в частности, детали их погребального обряда - захоронение на боку с подогнутыми ногами, без типичного для хунну "ящика" из каменных плит. Возможно, они принадлежали к какой-то небольшой иноплеменной группе, пришедшей на территорию современной Тувы вместе с завоевателями хунну. Точнее ответить на этот вопрос помогут палеогенетические исследования", - отметила собеседница агентства.

В июле экспедиция перемещается на юг Тувы, в Овюрский район на границе с Монголией. Там, в окрестностях села Хандагайты в Убсунурской котловине, археологи будут исследовать памятники наскального искусства, комплексы раннескифского времени с оленными камнями, а также курган - "ровесник" Аржаана, самого раннего скифского памятника Центральной Азии. Тогда же планируются работы и на монгольской стороне - на территории аймака Увс, где расположено самое большое озеро Монголии Убсу-Нур.

Тысячелетние могильники на дне Енисея

Саяно-Шушенское водохранилище располагается в Красноярском крае и Туве. Искусственный водоем протяженностью более 250 км образовался в результате строительства Саяно-Шушенской ГЭС. Каждый год в мае из водохранилища происходит сезонный сброс воды, и тогда на площади более 200 кв. км обнажаются территории вдоль затопленного русла Енисея.

Постоянная смена уровня воды разрушительно влияет на береговую линию, где находятся многочисленные памятники древней истории. Многие из них, в частности могильники хунну Алатей и Терезин, содержат украшения, оружие и предметы быта II в. до н.э. - I в. н.э. Эти захоронения относятся к эпохе Великого переселения народов, когда племена хунну начали осваивать территории к северу и западу от Монголии и Китая. В начале июля Саянское море снова вернется в берега и доступ к археологическим памятникам кочевых народов будет закрыт до следующего сезона.

Спасательные археологические работы в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС начались в 1965 году, когда во время строительства гидроузла обнаружили множество культурных памятников. С 2016 года исследования проходят при участии Русского географического общества (РГО). Руководит экспедицией старший научный сотрудник ИИМК РАН Марина Килуновская, которая участвует в раскопках в Туве с 1976 года.

На данный момент на Алатее открыто 110 погребений, на Терезине - 32. Первый названный могильник находится непосредственно на дне водохранилища, и работы здесь возможны лишь в короткий период с конца мая по конец июня, а после набора воды на Саянском море он погружается на глубину 15 метров. Второй могильник расположен на размываемых обрывах берега водохранилища, некоторые захоронения уже обрушились вниз и были безвозвратно утеряны для науки.