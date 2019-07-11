Экспедиция Арктического плавучего университета завершилась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июля. /ТАСС/. Одиннадцатый рейс Арктического плавучего университета (АПУ-2019) на научно-экспедиционном судне "Профессор Молчанов" завершился во вторник в Архангельске. Как рассказал ТАСС руководитель экспедиции, проректор по международному сотрудничеству Северного Арктического федерального университета (САФУ) Константин Зайков, участники экспедиции из 11 стран провели исследования в Баренцевом море и на Шпицбергене. Одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Наука", предполагает рост числа морских экспедиций к 2024 году нарастающим итогом до 250. Арктический плавучий университет - это совместный проект САФУ и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС). В экспедициях на судне "Профессор Молчанов" участвуют ведущие ученые страны, а студенты различных вузов учатся работать в арктических полевых условиях.

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"Экспедиция выполнила исследования в полном объеме, в этом году они включали проведение морских работ вдоль Кольского меридиана, где были взяты пробы воды для различных видов исследований, атмосферы, зоофитопланктона и донных отложений. Было проведено пять высадок на архипелаге Шпицберген, где мы посетили в том числе Российский научный центр в Баренцбурге и исследовательский поселок Ню-Олесунн. Экспедиция в этом году максимально интернациональна - в ней участвуют представители 11 стран", - сказал Зайков. В экспедиции АПУ-2019 участвовали 58 человек, из них 28 - из других стран, в том числе Швейцарии, Германии, Южной Кореи, Китая, Румынии, Франции, Норвегии... Шторм, ледовое поле и лекции На пути к Шпицбергену экспедиция вела работы, связанные с изучением поведения Гольфстрима, разных характеристик воды, в том числе температуры и солености на разных уровнях. Полученная информация поступит в банк данных, которые собирают Росгидромет и Минприроды РФ. Было запланировано 19 станций - точек для отбора проб, но удалось сделать только 17. "Весь так называемый Кольский меридиан пройти не удалось, - пояснил ТАСС заместитель начальника экспедиции Александр Сабуров, - около 78-го градуса северной широты мы попали почти в ледовый плен, сплоченность льдов была достаточно высокой. Две станции закончить не удалось, нам пришлось менять курс и идти на юг". В целом погода для экспедиции была благоприятная, но в Баренцевом море по пути домой "Молчанов" попал в шторм. "На обратном пути мы попали в семибалльный шторм, - рассказал Сабуров, - но все мужественно его перенесли, хотя покачало прилично. Участники молодцы, и лекции старались посещать, несмотря на качку". На борту плавучего университета была предусмотрена обширная образовательная программа. Практически все ученые читали лекции и рассказывали о своих исследованиях. Посещение лекций в рейсе для студентов обязательно, а также участие в работе исследовательских групп. "Все участники, в том числе иностранные, с нашими научными специалистами учились работать с научным оборудованием", - добавил собеседник агентства. Член немецкой ассоциации полярной истории Барбара Шоннерляйн читала лекции по истории освоения Арктики. "У меня были лекции о дирижаблях в Арктике и о Северном морском пути", - пояснила она ТАСС. Работы на Шпицбергене Тема научных исследований Шоннерляйн - русские поселения на Шпицбергене, как их история, так и сегодняшний день. "Мне удалось побеседовать с жителями Баренцбурга, взять несколько интервью, в том числе о развитии туризма, - рассказала она, - на Шпицбергене интересный пример взаимодействия между норвежцами и россиянами".

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В Российском научном центре в Баренцбурге участники экспедиции рассказали о проекте Арктического плавучего университета и познакомились с исследовательскими лабораториями. Как сказал Зайков, САФУ планирует сотрудничать с центром в Баренцбурге. Студенты и ученые посетили университетский центр UNIS в Лонгйире и наукоград Ню-Олесунн - самый северный в мире исследовательский городок. Летом там работает до пятисот ученых, зимой - около ста человек. В Ню-Олесунне расположены станции более чем десяти стран: Южной Кореи, Италии, Польши, Великобритании, Германии, Франции, Китая и других. Участники экспедиции познакомились с работой компании Kings Bay AS - оператора поселка, который обеспечивает его существование. "Ню-Олесунн - уникальное для мировой науки место. Нам было полезно познакомиться с работой поселка: там, например, очень высокие экологические требования, которые предъявляются к участникам научной деятельности, - отметил Сабуров. Я думаю, что при рассмотрении возможности создания стационаров в российской Арктике на наших архипелагах, на Земле Франца-Иосифа и на Новой Земле, что планируется, необходимо использовать опыт Ню-Олесунна в плане логистики, в плане экологических требований, в плане международного участия". На высадках на архипелаге работали шесть научных групп, которые проводили геологические исследования, изучали флору и фауну, микробные сообщества, брали пробы воды, воздуха, почвы и многолетней мерзлоты. Причем некоторые образцы пришлось долго искать. "В Пирамиде мы сначала ушли далеко в долину за образцами, но там ничего не подошло, и пришлось подниматься на гору, чтобы под слоем снега обнаружить пермафрост (permafrost - англ. "многолетняя мерзлота" - прим. ТАСС). Там были определенные требования", - рассказала ТАСС редактор медиацентра САФУ Елена Сергеенкова. Рабочий язык АПУ - английский, поэтому многие термины его участники произносят именно на английском. Сергеенкова снимала на видео все этапы исследовательских работ для университета. "Моя задача была снять научную работу, которая проводилась на судне, и работу наземных научных блоков, - пояснила она. - Важно было показать работу со всеми инструментами, с оборудованием, по итогам будет создан видеопроект". Группа исследователей САФУ продолжила работы по изучению загрязнений почвы и воздуха на Шпицбергене, начатые пять лет назад. "В 2014 году АПУ уже был на Шпицбергене, уже проводились анализы. Мы в тех же местах отобрали образцы почв, чтобы провести мониторинг, - пояснила ТАСС сотрудница лаборатории арктического биомониторинга САФУ Анна Трофимова. - И мы взяли пробы воздуха в поселках архипелага на легкие летучие высокотоксичные вещества, они будут исследоваться в Архангельске". Загрязнения в Арктике В лаборатории САФУ на загрязнения также обследуют треску, образцы которой взяли с промыслового участка у южного побережья Шпицбергена. "В САФУ реализуется большой проект, который одобрен постановлением правительства РФ, - рассказала Трофимова. - Данный проект рассчитан на предотвращение рисков, связанных с переносом загрязняющих веществ в Арктику, которые накапливаются по пищевым цепям в арктических экосистемах. Образцы рыбы мы обследуем на пестициды и тяжелые металлы. На судне была проведена первичная пробоподготовка, консервация проб, и сегодня вечером они уже попадут в лабораторию".

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