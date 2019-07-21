Глава Национального музея Тувы рассчитывает на РГО в подготовке археологов в республике

КЫЗЫЛ, 21 июля. /ТАСС/. Руководство Национального музея Тувы, где хранятся находки из археологических экспедиций, проведенных в том числе под эгидой Русского географического общества (РГО), рассчитывает на поддержку этого одного из старейших в мире научных обществ в подготовке археологов. Об этом сообщил ТАСС директор музея Каадыр-оол Бичелдей.

"В археологическом отделе нашего музея всего четыре человека, а мне бы хотелось, чтобы в нем работали не менее 20 сотрудников. Используя возможности РГО, а также Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН и других опытных коллег, мы хотим обучать нашу молодежь навыкам полевых исследований в археологии", - сказал Бичелдей. Специалисты РГО и ИИМК РАН ведут раскопки в "Долине царей" на севере республики и в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС.

На территории Тувы, напомнил он, насчитывается 110 тыс. курганов разных эпох. Из них наиболее интересны около 1,2 тыс. курганов. По мнению археологов, исследование этих памятников может принести важные находки не только в "Долине царей". "Поэтому мы рассчитываем, что РГО продолжит исследования археологических памятников нашей республики", - добавил директор музея.

РГО ведет свою историю с 18 августа 1845 года. Экспедиции РГО сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель. С 1956 года РГО входит в Международный географический союз. С 2009 года президентом общества является Сергей Шойгу, попечительский совет с 2010 года возглавляет Владимир Путин.

В Туве с 2011 года в течение пяти полевых сезонов проводилась международная археолого-географическая экспедиция "Кызыл - Курагино", которая стала одним из крупнейших проектов РГО. Работы проводились в районе, где будет построена железная дорога, которая соединит Туву с Красноярским краем. За пять лет в экспедиции приняли участие свыше 500 российских и зарубежных археологов и более 2,5 тыс. волонтеров из 50 стран. В 2018 году с участием РГО и при поддержке Фонда президентских грантов прошел первый полевой сезон на кургане Туннуг в "Долине царей" с участием 45 специалистов и 90 добровольцев, а в мае 2019 года на Туннуге начался второй сезон раскопок с участием 270 волонтеров.