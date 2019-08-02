Ученые узнали, какие виды физической активности лучше всего способствуют похудению

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Ученые из Тайваньского университета выяснили, какие виды физической активности являются наиболее эффективными для избавления от лишнего веса. Как сообщает газета The Telegraph , они, в том числе, полезны для людей, у которых присутствуют особые комбинации генов, вызывающих ожирение.

К таким генам, как указывают эксперты, относится, в частности, MC4R, выполняющий важную роль в регуляции пищевого поведения человека и в обеспечении энергетического баланса в его организме. Команда исследователей из Тайваньского университета изучила сведения более 18,4 тыс. человек возрастом от 30 до 74 лет. Особое внимание ученые уделили изменениям веса добровольцев, сосредоточившись на анализе пяти основных показателей, включая индекс массы тела, процент жира в организме, окружность бедра, индекс талия-бедра и генетическую предрасположенность.

Кроме того, специалисты учитывали уровень двигательной активности пациентов и виды выполняемых ими физических нагрузок. Результаты показали, что лучшим способом похудеть для людей, генетически предрасположенных к набору веса, является бег трусцой. Кроме того, как подчеркивают эксперты, альпинизм, ходьба, некоторые виды танцев и занятия йогой также способствуют похудению.

Вопреки распространенному мнению выяснилось, что плавание, особенно в холодной воде, не способствует снижению массы тела. "Упражнения в холодной воде, в том числе плавание, могут способствовать значительному повышению аппетита и, следовательно, увеличению потребления пищи", - отметил профессор из Тайваньского университета Вань Юйлинь. По словам экспертов, не приводят к ожидаемому эффекту и такие виды физической активности, как езда на велосипеде, упражнения на растяжку и активные игры.

Ранее китайские ученые выяснили, что всего одна прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти, вызванной сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком или иными причинами. Ученые обнаружили, что риск ранней смерти у добровольцев, которые каждую неделю проводили на свежем воздухе от 10 минут до 1 часа, совершая прогулки или работая в саду, снижался на 18% по сравнению с теми испытуемыми, которые предпочитали вести менее активный образ жизни.