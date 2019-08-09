Российские космологи получили престижную международную награду в области физики

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Академики Российской академии наук (РАН) Алексей Старобинский и Рашид Сюняев, а также их коллега Вячеслав Муханов из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана получили одну из престижных наград в области физики - медаль Дирака за выдающийся вклад в современную космологию. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Института теоретической физики имени Ландау РАН.

"Алексей Старобинский из Института теоретической физики имени Ландау, Вячеслав Муханов из Мюнхенского университета и Рашид Сюняев, работающий в Институте космических исследований РАН и Институте астрофизики общества имени Макса Планка, удостоены премии и медали Дирака. Эта награда присуждается Международным центром теоретической физики имени Абдуса Салама, расположенном в Триесте", - говорится в сообщении.

В частности, ученые отмечены за "выдающийся вклад в физику реликтового микроволнового излучения, экспериментальные исследования которого помогли превратить космологию в точную научную дисциплину путем сочетания физики микромира с исследованиями крупномасштабной структуры Вселенной".

Отмечается, что все трое ученых внесли значительный вклад в инфляционную модель Вселенной, согласно которой на начальных этапах развития Вселенная в течение короткого периода времени расширялась (этот период называется инфляцией). Затем Вселенная продолжила расширяться, но с гораздо меньшей скоростью. По мнению исследователей, ранние этапы развития Вселенной можно изучать по сохранившемуся с тех времен в космосе микроволновому излучению.

Премия Дирака присуждается с 1985 года за достижения в области теоретической физики. Учреждена в память английского физика-теоретика Поля Дирака, который является автором основополагающих трудов по квантовой механике и электродинамике, а также квантовой теории поля. Ученый также разработал релятивистское уравнение электрона, которое позволило объяснить спин и ввести представление об античастицах.