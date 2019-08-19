Ученые считают, что острая нехватка сна приводит к развитию сердечной недостаточности

В эксперименте приняли участие более 1,3 млн человек. Специалисты из Каролинского института (Швеция) наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от того, сколько часов в сутки пациенты спали. Для этого исследователи использовали метод менделевской рандомизации, суть которого заключается в том, что всех добровольцев распределяют по группам в зависимости от их генотипа. Это в свою очередь позволяет устанавливать причинно-следственную связь между потенциальными факторами риска и болезнью, основываясь на генетической информации.

Результаты показали, что у пациентов, которые имели связанные с бессонницей комбинации генов, риск развития ишемической болезни сердца, инсульта или сердечной недостаточности был значительно выше, чем у лиц, у которых подобные генетические вариации отсутствовали. При этом речь шла преимущественно об обширном ишемическом инсульте, а не фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). "Необходимо определить причину бессонницы и устранить ее", - отметила профессор Каролинского института Сюсанна Ларссон. "Сон - это поведение, которое можно изменить с помощью новых привычек и управления стрессом", - заключила она.

Предыдущие наблюдения выявили взаимосвязь между недостатком сна и развитием болезни Альцгеймера. В частности, ученые из американского Национального института здоровья обнаружили, что одна из причин развития данной болезни связана с так называемыми тау-белками, которые во время бодрствования человека вырабатываются нейронами мозга, но выводятся из него во время сна. У людей, не страдающих нарушением сна или его нехваткой, такие "токсичные белки" утилизируются, у остальных же они накапливаются в клетках "отделов мозга", отвечающих за память, и те начинают работать с перегрузками или вовсе отмирают. Таким образом, полагают ученые, регулярный и достаточный сон может снизить риск заболевания этим опасным недугом или даже предотвратить возможность его возникновения.